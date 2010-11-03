Суд повернув Києву акції «Київхімволокна»

Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги Генеральної прокуратури та визнав недійсним договір купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «Київхімволокно».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 2 листопада.

Таким чином, підкреслюється в повідомленні, ТОВ «Новий регіон» зобов’язане повернути у власність територіальної громади Києва 51% акцій.

«Я вже говорив і хочу ще раз наголосити – усю столичну власність, яку було незаконно відчужено, ми повернемо киянам. Мова йде не про реприватизацію чи перепродаж цих об’єктів, а саме про їх повернення київській громаді. Це моя принципова позиція», – підкреслив перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Він неодноразово зазначав, що стратегічно важливі підприємства, які впливають на життєдіяльність міста, мають працювати, перш за все, в інтересах киян, а не приватних осіб, підкреслили в КМДА, нагадавши, що місто відновило контроль над ВАТ «АК Київводоканал», ХК «Київміськбуд» та АТ «Київенергохолдинг», а відповідним судовим рішенням від 1 листопада 2010 року у власність киян повернуто ВАТ «Київгаз».