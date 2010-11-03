ВАСУ відклав розгляд скарги на скасування указу Ющенка

Вищий адміністративний суд України відклав на невизначений термін розгляд скарги на скасування судами Донецька указу колишнього Президента Віктора Ющенка про присвоєння Степану Бандері звання ”Герой України”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАСУ, розгляд справи відкладено без визначення дати через те, що на судове засідання не з’явилися окремі учасники судового процесу і не надіслали повідомлення, чи отримали вони повістки про дату, місце і час розгляду справи.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ від 20 січня 2010 року тодішнього Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН С.Бандері звання Героя України.

23 червня Донецький апеляційний адміністративний суд виніс ухвалу, якою залишив без задоволення всі 23 апеляційні скарги, подані на рішення Донецького окружного адміністративного суду.