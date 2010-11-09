Правозахисники виступили проти Податкового кодексу

Ухвалення Податкового кодексу означатиме смертний вирок вільному підприємництву та економічній незалежності в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській правозахисній групі, такого висновку дійшли експерти ХПХГ, проаналізувавши проект Податкового кодексу, який планується до розгляду Верховною Радою України.

Як зазначає співголова ХПЗГ Євген ЗАХАРОВ, «автори проекту Податкового кодексу стверджують, що їхня мета – упередження мінімізації податків і встановлення їхніх оптимальних розмірів, проте, методи, якими планується досягти цієї мети, є просто вбивчими: вони позбавляють можливості працювати мільйони українців».

За його словами, якщо подивитися на пропозиції проекту щодо дрібних підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування ведення звітності, то тут пропонується значно скоротити перелік видів діяльності, щодо яких можна застосовувати спрощену систему. Для тих, що залишаються – в декілька разів збільшити ставку єдиного податку. І ще вдвічі більше – для підприємців, що виконують роботи чи надають послуги не тільки за місцем своєї реєстрації.

“Це означає, - зауважив Є.ЗАХАВРОВ, - що «мільйони людей в Україні – програмісти та інші ІТ-фахівці, дизайнери, митці, музиканти, бухгалтери, аудитори, перекладачі, правники, інженери, вчені та інші – будуть позбавлені цим Податковим кодексом можливості вільно працювати відповідно до своїх уподобань і прагнень. Але ж саме вони, ці різнобарвні дрібні підприємці визначають багатство та різноманітність світу».

Правозахисник вважає, що «це означає дискримінацію людей, які здатні самостійно, своїм розумом, своїми здібностями, своїми трудовими навичками заробити собі на життя. Їхній вибір буде дуже бідним: або йти у тінь (що огидно та й, насправді, неможливо), або стати найманим працівником, при тому що в Україні відносини між власником і найманими працівниками часто схожі на феодальні (а для вільної людини немає нічого страшнішого, ніж залежати від волі іншої людини), або емігрувати. Про ринок вільних професій в Україні можна буде забути. Невже уряд справді хоче, щоб люди, які самостійно заробляють собі і своїм родинам на життя, поїхали з України?».

Уряд, підкреслює Є.ЗАХАРОВ, «постійно повторює про своє прагнення до реформування економіки, створення нових робочих місць, сприяння розвитку сучасних технологій та інтелектоміських виробництв. Але своїм проектом Податкового кодексу уряд буде мати протилежний ефект. Крім того, розвалиться база оподаткування. А вже зараз дефіцит бюджету становить15%, а борг уряду із соціальних виплат досяг третини бюджету. На що ж розраховує уряд, чого він прагне? Нового кріпацтва? Невже незрозуміло, що сьогодні такі спроби приречені?».

Якщо зазначені норми проекту будуть ухвалені Верховною Радою, заявляє Є.ЗАХАРОВ, «можна буде констатувати, що вільному підприємництву і економічній незалежності в Україні оголошується смертний вирок. Запропоновані зміни брутально порушують право мільйонів людей на працю. Підприємці втрачають свободу вибору її форм і умов, тобто вони фактично не зможуть вільно обирати спосіб життя. Право людини вільно чинити власною долею, яке узагальнює весь комплекс людських прав і свобод, буде суттєво порушеним».