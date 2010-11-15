Структуру органів прокуратури буде оновлено, заявив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «У структурі прокуратури буде проведено оновлення, зокрема, кадрове: зміни відбудуться від регіонів до центрального апарату. Критерієм буде професіоналізм і моральні якості».

На переконання генпрокурора, «кадрові призначення дадуть новий імпульс роботі прокуратури».

Також він зауважив, що працівники органів прокуратури готові до співпраці з Верховною Радою до завершення розробки нового закону про прокуратуру.

Як наголосив В.ПШОНКА, «для нас важливим є доведення до логічного завершення усіх резонансних справ». Він пообіцяв на наступних прес-конференціях більш детально інформувати про хід їхнього розслідування.