ГПУ перевірить інформацію про продаж майна райрад у Києві

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА дав доручення підлеглим перевірити інформацію про начебто відчуження і спроби продажу майна, яке належало ліквідованим київським районним радам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Інформація по Києву мені відома. Я вчора доручив, щоб її вивчили і доповіли», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 11 листопада, секретар фракції «Республіка Київ» в Київській міськраді Олексій ДАВИДЕНКО повідомив, що випадково натрапив на оголошення, розміщене на інтернет-сайті «Фото Недвижимость» про продаж приміщення Голосіївської райради Києва.

«Я побачив фото будівлі Голосіївської РДА в розділі «продаж комерційної нерухомості». Поруч – ціна 7,9 млн. доларів. Неймовірно здивувався. Проте усі сумніви розвіялись, коли я зателефонував за вказаним номером «Володимиру». Той підтвердив, що продає саме «райдержадміністрацію», - розповів О.ДАВИДЕНКО, зазначивши, що на офіційному сайті Голосіївської РДА – те саме фото нової будівлі райадміністрації, що й на інтернет-сайті «Фото Недвижимость». Прес-служба фракції надала знімки Інтернет-сторінок у «Фото Недвижимость», де розміщено оголошення про продаж будівлі на Голосіївській площі http://www.fn.ua/view.php?ad_id=72070 та інтернет-сторінки РДА Голосїівського району, де виставлено фото цієї ж будівлі http://kmv.gov.ua/divisions.asp?Id=318

Він нагадав, що 14 жовтня Київська міська рада ухвалила рішення, згідно з яким будинки та приміщення, в яких розташовані районні у м.Києві ради та адміністрації, передано з власності районів до власності міста. «Це означає, що без згоди киян та депутатів Київради ніхто не має права продавати ці будівлі!» - наголосив О.ДАВИДЕНКО.