Підприємці не виключають безстрокової акції протесту

Представники малого та середнього бізнесу, які сьогодні проводять акцію протесту проти Податкового кодексу, обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту, якщо сьогодні влада не дослухається до їхніх вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни, встановленої на Майдані Незалежності у Києві, заявив один з організаторів акції.

«Якщо влада сьогодні не відреагує на наш протест, ми оголосимо безстрокову акцію протесту на Майдані», - сказав він.

Крім того, перед учасниками акції виступив народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, ця акція - це перший непроплачений мітинг після Майдану 2004 року.

«Ви самі зібралися, щоб захистити свій бізнес, свою родину», - сказав він.

Також А.ЯЦЕНЮК нагадав, що звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням ветувати Податковий кодекс. «Вето на Податковий кодекс – це те, що повинно бути», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому лідер «Фронту Змін» закликав підприємців не опускати руки і боротися, а він, зі свого боку, обіцяє тиснути на владу, щоб Податковий кодекс не було підписано.