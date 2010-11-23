Оскаржене рішення суду Греції щодо українських моряків

09:29, 23 листопада 2010
Право
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Осуджені за порушення правил безпеки

Рішення суду Греції, який позбавив волі шістьох українців - членів екіпажу судна «Крістін», оскаржене в апеляційній інстації.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександро ДИКУСАРОВ.

Посилаючись на інформацію Посольства України в Греції, О.ДИКУСАРОВ повідомив, що члени екіпажу були затримані береговою охороною Греції.

Після розгляду справи у суді суд визнав українських моряків винними у порушенні правил безпеки мореплавства, що призвело до затоплення судна 18 листопада в Іонічному морі.

20 листопада суд міста Кефалінія за фактом інциденту засудив капітана судна до позбавлення волі на 5 років, ще 5 моряків - до позбавлення волі на 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, вантажне судно ”Крістін”, що прямувало з Албанії до Болгарії під прапором держави Того, затонуло 18 листопада неподалік грецького острова Кефалінія. Усім шести членам екіпажу – українцям вдалося врятуватися на шлюпках. За словами членів команди, причинами корабельної аварії стали відмова двигуна і розлом в обшивці судна під час шторму.

Проте, суд Кефалінії визнав, що моряки самі затопили своє судно, чим завдали збитків довкіллю внаслідок розливу пального.

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