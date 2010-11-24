Замість репатріації українські моряки повернуться в Україну

Незабаром повернуться на Батьківщину українські моряки – члени екіпажу судна Delphin Voyager, заарештованого в Італії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Незабаром наші громадяни – члени екіпажу судна «Дельфін» повернуться на Батьківщину», - сказав він.

Посилаючись на інформацію Генерального консульства України в Мілані, О.ДИКУСАРОВ повідомив, що перша група українських моряків у кількості 30 осіб відбуде в Україну 24 листопада.

Також планується, що групи громадян по 30 осіб кожна будуть відправлені в Україну 26, 28 і 29 листопада. Ще 22 українських моряка відбудуть з Італії 1 грудня.

Витрати на проїзд моряків сплачуватиме компанія ITF з урахуванням повернення грошей внаслідок продажу судна відповідно до рішення суду Венеції.

Генконсульство України в Мілані проводить роботу з компетентними органами країни щодо оформлення всім громадянам України, які зараз перебувають на борту судна, безоплатних віз для повернення на Батьківщину.

О.ДИКУСАРОВ також повідомив, що 22 листопада італійське підприємство «Адріатичні портові служби» офіційно повідомило портовим властям Венеції та місцевим органам правопорядку про те, що командою судна прийнято рішення про репатріацію, яка має завершитися до 1 грудня.

У зв’язку з цим на борт судна Delphin Voyager запрошуються представники італійської влади та компетентних органів, які з 8 ранку 1 грудня мають зафіксувати акт технічної зупинки судна та його закриття. Також служби мають вжити відповідних заходів з метою недопущення проникнення на борт лайнера сторонніх осіб.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня ц.р. у Венеції було заарештовано круїзне судно Delphin Voyager (власник – грецька компанія Enterprises Shipping and Trading S.A., оператор – німецьке підприємство Marine Trade Consulting Gmbh). Компанія-оператор відмовилася виконати фінансові зобов’язання стосовно екіпажу судна з огляду на оголошення себе банкрутом.

Італійська влада наклала арешт на судно Delphin Voyager у зв’язку з невиконанням фінансових зобов’язань стосовно екіпажу, пов’язаного з банкрутством компанії-оператора. З 221 члена екіпажу судна 204 є громадянами України.

15 жовтня за рахунок судновласника та за сприянням українського дипломатичного представництва чартерними рейсами були відправлені на Батьківщину 100 громадян України зі складу екіпажу судна.