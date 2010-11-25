У Херсонській області 5-у добу шукають ув`язненого

З колонії № 7 (село Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області) 19 листопада втік 21-річний ув`язнений.

Про це УНІАН повідомила прес-офіцер управління Державного департаменту з виконання покарань у Херсонській області Гаяне ОГАНЕСЯН.

Держдепартамент з виконанню покарань у Херсонській області вживає заходам з розшуку втікача.

Згідно з повідомленням, ув`язнений утримувався на ділянці соціальної реабілітації в колонії.