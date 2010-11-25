У Херсонській області 5-у добу шукають ув`язненого
09:35, 25 листопада 2010Право
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Втік з колонії 19 листопада
З колонії № 7 (село Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області) 19 листопада втік 21-річний ув`язнений.
Про це УНІАН повідомила прес-офіцер управління Державного департаменту з виконання покарань у Херсонській області Гаяне ОГАНЕСЯН.
Держдепартамент з виконанню покарань у Херсонській області вживає заходам з розшуку втікача.
Згідно з повідомленням, ув`язнений утримувався на ділянці соціальної реабілітації в колонії.
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