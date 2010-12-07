ВСУ перегляне рішення суду щодо водія, який збив школяра

Верховний Суд України задовольнив касаційне подання прокуратури Хмельницького щодо м’якості покарання водієві, який смертельно травмував школяра.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Прокуратура Хмельницького та області не погодились із прийнятими судовими рішеннями у зв’язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину.

Зокрема, вироком Хмельницького міськрайонного суду від 9 червня 2009 року, який пізніше залишив без змін апеляційний суд області, громадянина Д. визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 КК України, та засуджено до позбавлення волі на строк до 5 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Цим же вироком його звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Довідка УНІАН. У травні 2008 року громадянин Д., рухаючись зі швидкістю близько 70 кілометрів за годину на вул. Пілотська у Хмельницькому, навпроти шкільного закладу порушив правила безпеки руху і допустив наїзд на школяра, котрий переходив дорогу по пішохідному переході. Внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень хлопчик помер.