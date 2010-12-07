Депутата, який підстрелив сусіда, засуджено до двох років умовно

Екс-депутата Полтавської міської ради Руслана КРИВЧУНА (від БЮТ) Жовтневий райсуд Полтави сьогодні засудив до двох років умовно з виплатою морального й матеріального збитку постраждалому в сумі 12 тис. 011 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сам Р.КРИВЧУН.

Тим часом, постраждалий від дій депутата його сусід Костянтин КОВАЛЕНКО вважає, що вирок має був бути жорсткішим.

«Хоч би місяць дали йому у в`язниці посидіти, щоб він зрозумів, що не можна так з людьми поступати. Я буду оскаржувати це рішення суду й такий м`який вирок», - сказав К.КОВАЛЕНКО.

Сам Р.КРИВЧУН заявив, що подаватиме апеляційну скаргу, й готовий дійти до Верховного та Європейського суду.

Як повідомлялося, в новорічну ніч 2008 року Р.КРИВЧУН викликав міліцію, а потім і сам піднявся до сусідів, узявши з собою пістолет із гумовими кулями. Він намагався пояснити сусіду, щоб вони перестали сильно шуміти. Виникла сварка, під час якої Р.КРИВЧУН вистрілив. Р.КРИВЧУН стверджує, що завдав тілесні ушкодження чоловіку випадково, роблячи попереджувальні постріли вгору в цілях самооборони, проте куля, зрикошетивши, потрапила в ногу господарю квартири.

Постраждала сторона вимагала компенсувати моральний збиток спочатку в сумі 1 млн. грн., потім зменшила вимоги до 130 тис. грн.