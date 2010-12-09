В колонії суворого режиму КРУ виявило порушень на 255 тисяч

У Старобабанівській виправній колонії №92 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Черкаській області ревізори виявили фінансових порушень на загальну суму понад 255 тис. грн.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Контрольно-ревізійного управління в Черкаській області, ревізія фінансово-господарської діяльності адміністрації колонії здійснювалася за період з 2008 по червень 2010 років.

Значна частина порушень стосувалася неправильного нарахування заробітної плати. Ревізорами встановлено, що працівники Старобабанівської виправної колонії №92 недоотримали більш як 22 тис грн. зарплати внаслідок ненарахування індексації грошових доходів. Водночас деяким працівникам, які не мали спеціальних звань рядового і начальницького складу, нараховувались та виплачувались незаконні надбавки, внаслідок чого витрати закладу перевищено майже на 66 тис. грн. Це порушення призвело до зайвих нарахувань на зарплату та перерахувань до державних цільових фондів на загальну суму майже 24 тис. грн. Крім того, виправна установа зайво нарахувала внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на соціальне страхування на випадок безробіття на суму 69 тис. грн.

Також встановлено, що адміністрація колонії порушила законодавство під час здійснення капітального ремонту двох гуртожитків. Не зважаючи на те, що приватний підприємець, який виконував ремонтні роботи, був платником єдиного податку, СВК №92 прийнято до оплати акти з урахуванням безпідставно включеного ПДВ, внаслідок чого вартість виконаних підрядних робіт завищено на 10 тис. грн.

За результатами ревізії матеріали передані до правоохоронних органів.