Мін‘юст виніс на громадське обговорення проект Адміністративно-процедурного кодексу

Міністерство юстиції винесло на громадське обговорення проект Адміністративно-процедурного кодексу України, яким пропонується врегулювати процедуру відносин держави та громадянина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, проект Адміністративно-процедурного кодексу виставлено для ознайомлення на сайті міністерства для надання пропозицій та зауважень.

Як підкреслив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, розробка проекту Кодексу спрямована на забезпечення однієї з найважливіших гарантій прав громадян у відносинах із державою та її органами - чітку регламентацію процедури відносин особи і влади.

Це питання, наголосив міністр, є особливо актуальним для України, оскільки досі більшість процедурних елементів відносин органів влади з громадянами або не регулюються законодавством взагалі, або ж регулюються підзаконними нормативно-правовими актами.

Так, наприклад, важливою новелою проекту Кодексу є розділ про чинність та припинення дії адміністративних актів. А саме: визначаються умови, за яких адміністративний акт є нікчемним, умови правомірності адміністративного акта, відкликання або визнання його недійсним, встановлюється можливість перегляду адміністративного акта за нововиявленими обставинами тощо.

Окремі розділи проекту Кодексу присвячено адміністративному оскарженню та визначенню порядку виконання адміністративного акта, в тому числі примусового, а також загальним питанням відповідальності учасників адміністративного провадження.

Загалом Кодекс має визначити засади адміністративного провадження; врегулювати питання документування адміністративного провадження, доказів, адміністративних витрат (адміністративного збору та витрат, пов’язаних із здійсненням адміністративного провадження), а також строків (порядку їх обчислення, поновлення та подовження процедурних строків) тощо.

Міністр юстиції також повідомив, що одночасно з проектом Адміністративно-процедурного кодексу України Міністерством юстиції розроблено та виноситься на обговорення проект закону «Про адміністративні послуги».

Завданнями проекту закону є визначити поняття адміністративних послуг; засади діяльності органів виконавчої влади, міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб, інших суб’єктів, які законом або рішенням про делегування уповноважені виконувати владні (виконавчі та розпорядчі) функції з надання адміністративних послуг в процесі надання адміністративних послуг з метою забезпечення сприятливих умов реалізації юридичними та фізичними особами їхніх прав, свобод і законних інтересів.

Закон має також визначити критерії, за якими встановлюється вартість послуг, порядку встановлення плати за надання адміністративних послуг та створити умови для підвищення якості надання адміністративних послуг.

Зауваження та пропозиції до обох проектів прийматимуться Міністерством юстиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань протягом місяця з дня оприлюднення за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції, Департамент конституційного та адміністративного права або електронною адресою zagorulya@minjust.gov.ua .