Литвин пропонує в четвер розглянути зміни до Конституції

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН пропонує в четвер, 3 лютого, розглянути зміни до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Перед цим лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив на необхідності вже на поточному тижні ухвалити зміни до Конституції.

«Я думаю, що ні в кого із колег не викликає сумніву, що ми повинні узаконити офіційно в нині діючій Конституції п’ятирічний термін перебування у владі всіх гілок влади», - заявив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, «необхідно знайти конституційну більшість голосів у парламенті».

О.ЄФРЕМОВ додав, що необхідно «вдумливо, не з політичної точки зору підійти до розгляду даного питання і проголосувати за дане рішення».

У відповідь В.ЛИТВИН зазначив, що до четверга конституційна комісія, яку очолює перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, має дати остаточні рекомендації парламенту щодо даного законопроекту.

«Щоб у нас не було політики, бо всі розуміють, що якщо ми не приймемо це рішення, тоді ми будемо мати правову вакханалію в країні, невизначеність правову», - заявив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2010 року Верховна Рада попередньо схвалила зміни до Конституції, що стосуються дат проведення наступних чергових виборів народних депутатів, Президента та місцевих виборів.

Законопроектом передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

При цьому проектом закону встановлено, що всі органи влади обиратимуться терміном на 5 років.

Крім того, передбачено, що Верховна Рада АР Крим, місцеві ради, а також голови населених пунктів обираються на п’ятирічний термін тільки на чергових виборах.

Остаточне рішення стосовно даного проекту закону Верховна Рада має ухвалити на наступній сесії, що розпочнеться 1 лютого 2011 року.