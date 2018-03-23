У Росії лікарі виписали пацієнта психлікарні, після чого він почув "голоси" і скоїв убивство

Психічнохворий росіянин убив чоловіка своєї сестри, залишивши її одну з сімома неповнолітніми дітьми.

В Удмуртії виписаний з психіатричної лікарні пацієнт убив цивільного чоловіка своєї сестри, йдеться в повідомленні слідчого управління слідчого комітету по республіці.

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Як передає РБК, інцидент стався у селі Мала Пурга в ніч на 21 березня. Виписаний двома тижнями раніше з психіатричної лікарні чоловік кілька разів ударив ножем громадянського чоловіка сестри, в результаті чого той помер. На допиті підозрюваний зізнався, що чув «голоси», які радили йому вчинити вбивство через те, що "у пари були недостатньо хороші відносини".

За попередніми даними, чоловік був виписаний з медустанови рішенням суду за клопотанням лікарів. На їхню думку, він більше не потребував примусовому лікуванні і повинен був перейти під спостереження психіатра за місцем проживання. В психіатричну лікарню він потрапив після вчинення злочину в неосудному стані.

Щодо медиків порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 293 КК РФ (халатність, що призвела з необережності смерть людини). В рамках розслідування вилучено медичні документи, вирішується питання про комплексну медекспертизу. Однією з версій події є несумлінне ставлення персоналу психлікарні до своїх обов'язків.

Згідно з інформацією місцевого порталу «ИжевскИнфо.ру», у сестри підозрюваного сім неповнолітніх дітей.

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