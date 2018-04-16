У Москві викрали барокамеру, у якій Гагарін тренувався до космічного польоту – ЗМІ

Невідомі особи, що представилися реставраторами, завантажили капсулу до вантажівки та зникли.

У Москві невідомі вкрали барокамеру, в якій тренувалися Юрій Гагарін та інші радянські космонавти.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, барокамеру мали відреставрувати до Дня Космонавтики. Реставратор Анатолій Фабрічнов забрав її з Музею Космонавтики і залишив на стоянці у Строгіно. На початку квітня він повернувся за капсулою, але не зміг знайти її.

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Охоронці стоянки розповіли, що капсулу забрали інші особи, які представилися реставраторами. Група з десяти осіб завантажиоа капсулу до вантажівки і зникла. Документи охоронці не перевіряли.

Фабричнов вже написав заяву до поліції, але пообіцяв забрати, якщо барокамеру повернуть.

Відзначається, що крім Гагаріна в капсулі тренувалися Георгій Гречко, Герман Титов та інші радянські космонавти. Її цінність складно оцінити у грошах.

Зазначимо, барокамера використовується для підготовки космонавтів до дій в умовах штучної атмосфери, параметри якої можуть серйозно змінюватися в разі якихось нештатних або аварійних ситуацій. Космонавтів випробовують, «піднімаючи їх на висоту до 5 км, аби перевірити, як вони справляються з кисневим голодуванням.

Нагадаємо, в минулому році в Росії на фестивалі першого космонавта Юрія Гагаріна назвали Олексієм. Знімок, який підписали "Олексій Гагарін", з'явився на екрані за головною сценою фестивалю "Волгафест" в Самарі. Помилку помітили багато відвідувачів фестивалю; фото з банером розлетілося по соцмережам і практично стало мемом.