Влада РФ збирається відслідковувати негативні пости росіян у соцмережах - ЗМІ

У Кремлі запуск системи моніторингу пояснюють необхідністю "відстеження реакції регіональної влади" на невдоволення і "інформаційні приводи" в соцмережах.

Кремль ініціював використання програми "Інцидент менеджмент", що розроблена російською компанією "Медіалогія" і призначена для відстеження скарг населення в п'яти соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ. У компанії поставку програми в регіони підтвердили.

У Кремлі запуск системи моніторингу пояснюють необхідністю "відстеження реакції регіональної влади" на невдоволення і "інформаційні приводи" у Facebook, Twitter, Instagram, "В контакті" і "Однокласники". Пробне використання програми вже розпочато у двох російських регіонах. До 2019 року її дія має поширитися на всю країну.

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Як пояснив співрозмовник агентства, мова йде про "браузерну систему", при цьому "на робочий комп'ютер нічого не встановлюється, все знаходиться на серверах". Моніторинг йде за ключовими словами. Його результати отримує регіональний адміністратор.

При цьому пости по одній темі в різних соцмережах об'єднуються в один блок, за яким закріплюється назва "інцидент". По всім відпрацьованим та необробленим "інцидентам" ведеться статистика. У режимі реального часу її можуть спостерігати співробітники муніципальних і регіональних адміністрацій, а також адміністрації президента РФ.

Джерело, близьке до Кремля, назвало "акцент на соцмережах" ініціативою першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кірієнко.

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