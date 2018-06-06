Росіянина, який критикував у соцмережах Путіна, засудили до двох років умовно і відібрали у нього комп'ютер

Чоловіка звинуватили в екстремізмі.

Торопецький районний суд у Тверській області засудив до двох років умовно 51-річного електрика, якого звинуватили в екстремізмі через пост проти президента Володимира Путіна у «ВКонтакте».

Про це розповіла адвокат обвинуваченого, повідомляє "Дощ".

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За словами адвоката, електрика засудили до двох років умовно з випробувальним терміном 3 роки і забороною модерувати веб-сайти. Системний блок його комп'ютера вилучили на користь держави.

Чоловікові закидають публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету (ч. 2 ст. 280 КК).

За версією слідства, електрик розмістив в співтоваристві «Громадяни Торопець», яку він веде у «ВКонтакте», текст, що «містить у своїй лінгвістичної конструкції заклики до здійснення екстремістської діяльності». У публікації чоловік висловлювався проти Путіна.