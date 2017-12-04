Філіп Кіркоров оголосив, що візьме участь у Євробаченні-2018
17:10, 04 грудня 2017Русский міръ
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Кіркоров оголосив, що буде продюсувати учасника "від дружньої країни". ЗМІ припустили, що мова може йти про представлення Білорусі.
Кіркоров візьме участь у Євробаченні-2018 "Євробачення-2018" в якості продюсера / скріншот
Російський співак Філіп Кіркоров заявив, що візьме участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2018" в якості продюсера. При чому продюсувати він планує учасника не з Росії, пишуть "Дні.ру".
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"Днями на мене вийшли з пропозицією від однієї дружньої нам країни, і я погодився продюсувати його учасника, – заявив Кіркоров. – Моя Dream Team зробить все можливе для блискучого номера – від пісні до постановки".
Вислухавши коментар Кіркорова, ЗМІ припустили, що мова може йти про подання Білорусі.
Як повідомляв УНІАН, екс-соліст Sex Pistols заявив про плани представити на Євробаченні Ірландію-2018.
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