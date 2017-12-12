У Російському Сочі начальника податкової інспекції звільнили за несплату податків

Начальника міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби з міста Сочі звільнили у зв'язку із несплатою податків у великому розмірі. Про це повідомляють у вівторок, 12 грудня, РИА "Новости".

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У наглядовому відомстві розкрили незадекларований дохід чиновника. «Керівник податкової інспекції отримував додатковий дохід, здаючи житло відпочиваючим, але при цьому ухилився від сплати податку», — розповів співробітник прес-служби прокуратури. Він уточнив, що загальна площа приміщень, які чиновник здавав в оренду, становила 800 квадратних метрів.

«В даний час чиновник уже звільнений. Вживаються заходи щодо відшкодування в бюджет податкової заборгованості», — відзначили в прес-службі. Чи будуть застосовані додаткові санкції до держслужбовця, не уточнюється.