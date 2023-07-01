У ситуації з генералом ключову роль відіграє вплив міністра оборони Сергія Шойгу.

Російський генерал Сергій Суровікін досі перебуває в ізоляції.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, у ситуації із Суровікіним "хтось тисне". Зокрема, в ізоляції генерала тримає міністр оборони Сергій Шойгу.

"Сергій Суровікін продовжує залишатися в ізоляції, оскільки "хтось тисне". Під "хтось" мається на увазі насамперед міністр Шойгу. Проте, людей з його оточення не чіпають, а сім'ї обіцяють, що він все ж таки опиниться на волі", - йдеться у повідомленні.

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Що трапилося із Суровікіним?

Російські воєнкори повідомили, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня. За даними росЗМІ, Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає.

Генерал зник після заколоту "Вагнера". Під час заколоту Пригожина генерал Сергій Суровікін міг знати про плани Пригожина. Вчора повідомлялося, що з російським генералом Сергієм Суровікіним дійсно нема зв'язку. Його перевіряють на причетність до повстання "Вагнера". Втім, він не перебуває у СІЗО Лефортово.

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