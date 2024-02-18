Колишній лідер РФ Медведєв заявив, що Росії вистачить духу застосувати ядерну зброю.

Колишній лідер Росії Дмитро Медведєв знову пустився в риторику про застосування ядерної зброї і заявив, що Росія все поверне "як Авдіївку".

Заступник голови Ради Безпеки РФ зазначив, що росіяни не допустять власного краху у війні та знищення нації: вибираючи між розвалом Росії і ядерним ударом по красивих історичних місцях Києва, Берліна, Лондона Вашингтона та інших "недружніх" до РФ країн-міст, вибір росіян буде очевидним.

"Ядерна держава не може програти у війні", - заявив чиновник в соціальних мережах, вдавшись до погроз.

Він висміяв слова західних лідерів про те, що "світ не може дозволити собі перемогу Росії в цій війні", заявивши, що Москва цього "не проковтне".

"Вони правда вірять, що народ Росії такий розділ своєї країни проковтне? Що ми всі будемо міркувати приблизно так: "Ну що ж, на жаль, це сталося. Вони перемогли. Нинішня Росія зникла. Шкода, звичайно, але треба жити далі у країні, яка вимирає та розвалюється, оскільки ядерна війна більш для нас страшніша, ніж смерть наших близьких, наших дітей, нашої Росії..."? І що у керівництва держави на чолі з Верховним Головнокомандувачем Збройними силами Російської Федерації в такому випадку здригнеться рука прийняти важкі рішення?", - вказав політик.

За його словами, спроби повернути Росію до кордонів 1991 року призведуть тільки до одного. "До глобальної війни із західними країнами із застосуванням всього стратегічного арсеналу нашої держави. По Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону. По всім іншим красивим історичним місцям, давно введеним в польотні цілі нашої ядерної тріади", - пригрозив він.

Свою погрозу Медведєв "приправив" черговим запевненням, що Росії точно вистачить духу на ядерний тероризм, а завершив свій "речитатив" військового злочинця словами про Авдіївку:

"Краще нехай повертають все, поки не пізно. Або повернемо самі з максимальними втратами для ворога. Як Авдіївку"

Медведєв наїхав на нового головнокомандувача ЗСУ

Минулого тижня Медведєв також розсмішив мережу погрозою в бік нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, заявивши, що походження генерала викликає у нього огиду.

За словами заступника голови Радбезу РФ, Сирський причетний до розвалу Радянського Союзу, а сам Медведєв ненавидить всіх, хто як-небудь з цим пов'язаний. З російського офіцера головнокомандувач ЗСУ став "бандерівським зрадником", обурився Медведєв.

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