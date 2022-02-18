Наразі Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде добиватися виконання США і НАТО "гарантій безпеки". Принаймні, сказав він, поняття "пацан сказав – пацан зробив" повинні дотримуватися на міжнародному рівні.

Про це Лавров розповів в ефірі російського пропагандистського телебачення, цитує ТАСС.

"Повторюю, ми зацікавлені в тому, щоби детальним чином пояснити американським колегам та усім союзникам по НАТО, що ми не можемо задовольнятися обіцянками… Будемо добиватися, щоб все було по-чесному. Не хочу звертатися до жаргону, але у нас є таке поняття – "пацан сказав – пацан зробив". Принаймні, "поняття" повинні дотримуватися й на міжнародному рівні", - відповів глава МЗС Росії.

Як писав УНІАН, російський посол у Швеції Віктор Татарінцев, коментуючи загрозу санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну, сказав: "Вибачте за мову, але ми срали на всі їхні санкції. Ми вже мали так багато санкцій, і багато в чому вони позитивно вплинули на нашу економіку та наше сільське господарство".

Загроза нападу РФ на Україну

Наразі Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, Кремль може залучити до повномасштабного наступу.

РФ продовжує нарощувати наступальні позиції усупереч офіційним заявам про нібито відведення частини армії до місць постійної дислокації.

На тлі напруги на російсько-українському прикордонні наприкінці 2021 року Кремль висунув "гарантії безпеки", вимагаючи від Заходу взяти на себе юридичні зобов’язання гарантувати невступ України до НАТО.

На думку російського президента Володимира Путіна, подальші перспективи України в Альянсі можуть зашкодити нацбезпеці Росії. Він назвав це "червоними лініями" для своєї держави.

Серія переговорів між Росією та представниками США й НАТО закінчилися для Кремля провалом.

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