Віктор Татарінцев обіймає пост надзвичайного й уповноваженого посла РФ у Швеції з травня 2014 року.

Посол Росії у Швеції Віктор Татарінцев, коментуючи нищівні санкції проти РФ у разі її вторгнення до України, у грубій формі відповів, що Москві на них чхати.

Про це йшлося в інтерв’ю Татарінцева шведському таблоїду Aftonbladet.

Розмова була присвячена вступу Швеції до НАТО. На його думку, розширення Альянсу стане загрозою для Росії.

Журналісти не оминули тему санкцій.

"Вибачте за мову, але ми срали на всі їхні санкції. Ми вже мали так багато санкцій, і багато в чому вони позитивно вплинули на нашу економіку та наше сільське господарство. Ми стали більш самодостатніми і змогли збільшити експорт. У нас немає ні італійських, ні швейцарських сирів, але ми навчилися робити однаково хороші російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами", - відповів російський дипломат.

Посол стверджує, що Захід не зрозумів російського менталітету.

Віктор Татарінцев обіймає пост надзвичайного й уповноваженого посла РФ у Швеції з травня 2014 року.

Ще у 2015 році Татарінцев погрожував країні "військовими контрзаходами" у разі вступу Швеції до Альянсу: "Путін зазначав, що будуть наслідки, що Росії доведеться вдатися до реакції військового характеру і переорієнтувати свої війська та ракети".

Загроза повномасштабного вторгнення Росії

Росія зосередила біля України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного наступу на Україну вже у лютому.

США спільно з ЄС та Британією працюють над розробкою інструментів стримування апетитів Кремля, зокрема шляхом запровадження економічних санкцій. Втім, за останніми даними преси, про відключення країни від SWIFT не йдеться.

Наразі низка країн Європи вже відкликають з України співробітників своїх диппредставництв, або перевозять дипломатів з Києва ближче до кордону з Польщею.

Через відмову страхувальників забезпечувати повітряних перевізників гарантіями польотів до України у зв’язку з "високим ризиком бойових дій" деякі оператори почали скасовувати рейси.

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