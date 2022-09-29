У приміщення військового комісаріату кинули пляшки із запальною сумішшю.

Російські військкомати продовжують палати. Цього разу пляшки із запальною сумішшю кинули в приміщення військового комісаріату в Новосибірську.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

"29 вересня о 6:25 була здійснена спроба здійснити підпал військового комісаріату по Кіровському і Ленінському районах міста Новосибірська. У два вікна були кинуті пляшки із запальною сумішшю, що викликали загоряння площею 0,5 квадратного метра із зовнішнього боку, яке було оперативно ліквідовано", - повідомив військовий комісар Новосибірської області Євген Кудрявцев.

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Внаслідок загоряння майно та приміщення військкомату не постраждали. Підозрюваного вже затримали силовики. Проводяться слідчі дії.

Як раніше повідомляв УНІАН, це далеко не перший випадок "раптового" запалення Військкомату в Росії. 19 серпня у Тверській області підпалили військкомат, керівник якого агітував знищувати українців.

Крім того, були випадки стрілянини на тлі оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним мобілізації. Так, стрілянина сталася у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області. В результаті нападу поранений начальник призовної комісії.

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