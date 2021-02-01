На Сахаліні близько 40 осіб віднесло на крижині у відкрите море.
Читайте такожУ Росії п'яний слюсар розстріляв відділ поліції та банк (фото)Про це повідомляють на офіційному сайті уряду Сахалінської області.
Через сильне хвилювання в Охотському морі біля села Стародубське Долинського району на льоду утворилася велика тріщина. Відірваними від берега виявилися близько 40 осіб.
На місці працюють рятувальники, співробітники муніципальної адміністрації та поліції. У рятувальній операції задіяні 22 особи та 14 одиниць техніки.
Відзначається, що крижина, на якій знаходяться люди, не руйнується.
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