У рятувальній операції беруть участь 22 особи та 14 одиниць техніки.

На Сахаліні близько 40 осіб віднесло на крижині у відкрите море.

Читайте такожУ Росії п'яний слюсар розстріляв відділ поліції та банк (фото)Про це повідомляють на офіційному сайті уряду Сахалінської області.

Через сильне хвилювання в Охотському морі біля села Стародубське Долинського району на льоду утворилася велика тріщина. Відірваними від берега виявилися близько 40 осіб.

На місці працюють рятувальники, співробітники муніципальної адміністрації та поліції. У рятувальній операції задіяні 22 особи та 14 одиниць техніки.

Відзначається, що крижина, на якій знаходяться люди, не руйнується.

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Автор: УНІАН