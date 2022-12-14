У тусовку учнів та педагога втрутилися поліціянти.

Вчитель із Новосибірської області РФ влаштував своїм учням прощальну алко-вечірку. У розпал веселощів у квартиру прийшли їхні батьки та поліція.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", вчитель Марат Садеков із Москви пропрацював у школі №4 міста Черепанова півтора роки і нещодавно вирішив звільнитися. На прощання учням і собі педагог влаштував вечірку.

"На тусовку зібралися аж 20 учнів із 6, 8, 9 та 11-го класів. Вони веселилися і танцювали, не шкодуючи квартири, поки вночі до них не приїхали батьки однієї зі школярок. Їм вечірка явно не сподобалася. Вони забрали свою дочку і викликали поліцію, а оперативники, що прибули, зібрали дітей, що залишилися, і зателефонували їх батькам, щоб виписати на них адміністративні протоколи", - пише канал.

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Горе-вчителю також виписали протокол — за статтею про залучення неповнолітніх до вживання алкогольної продукції.

Скандали із вчителями РФ

Нещодавно в російському Барнаулі викладача філософії та історії оштрафували на 30 тисяч рублів за сумний смайлик під антивоєнним постом у соцмережах. Обґрунтували це рішення "дискредитацією російської армії".

Крім того, у Нижегородській області РФ 25-річна вчителька англійської мови Ольга Лізункова порадила студентам сісти до в'язниці, щоб їх не відправили на війну в Україну.

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