За одіозну заяву педагога судитиму за "дискредитацію" армії РФ.

У Нижегородській області РФ 25-річна вчителька англійської мови Ольга Лізункова порадила студентам сісти до в'язниці, щоб їх не відправили на війну в Україну.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "База".

Лізункова нібито виголосила свою промову через два дні після наказу Путіна про часткову мобілізацію. Педагогиня заявила під час спілкування із студентами, що не варто вирушати на "спецоперацію" в ролі гарматного м'яса, адже "Україна сильніша і все одно переможе". Краще, на думку дівчини, просто сісти до в'язниці.

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Сміливу промому Лізункової оцінили не всі студенти. Про монолог вчительки миттю доповіли поліції. Щодо Лізункової оформили протокол за "дискредитацію російської армії". Тепер на неї чекає штраф або адміністративний арешт.

Як повідомляв УНІАН, у Росії масово оформлюють протоколи за "дискредитації" армії окупантів. Порушниками стають не лише відомі люди та лідери думок, а й пересічні росіяни.

Нещодавно в російському Барнаулі викладача філософії та історії оштрафували на 30 тисяч рублів за сумний смайлик під антивоєнним постом у соцмережах. Обґрунтували це рішення "дискредитацією російської армії".

Росіяни також залюбки "здають" власних родичів за антивоєнну позицію. Зокрема, чоловік написав донос на власну дружину за критику війни в Україні. Мовляв, "висловлює антиросійські настрої" і налаштовує їхню дитину проти влади РФ.

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