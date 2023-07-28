Вони заявляють, що перехопили переобладнану в ударний варіант ракету з-200.

Російська ППО нібито збила ще одну ракету в Азовському районі Ростовської області.

Про це заявив губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі. "Зафіксовано ураження системами протиповітряної оборони другої ракети-цього разу в Азовському районі. Наслідки уточнюються", - написав він.

Тим часом в мережі жителі Ростова та інших міст регіону (Азов і Чалтир) повідомляють про вибухи. У мережі публікують знімки, на яких можна помітити ознаки роботи протиповітряної оборони.

Тим часом в Міноборони РФ звинуватили Україну в ще одній атаці. "ЗСУ зробили повторну спробу удару в районі Азова переобладнаною в ударний варіант ракетою С-200. Уламки другої збитої української ракети комплексу С-200 впали в безлюдній місцевості. Ракета була перехоплена засобами ППО", - йдеться в повідомленні.

Вибух у Таганрозі: що відомо

Сьогодні в російському місті пролунав гучний вибух. Місцева влада заявила, що біля кафе в центрі міста вибухнула ракета. У мережі з'явилися фото воронки, що утворилася на місці вибуху.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що Україна нібито атакувала місто переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

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