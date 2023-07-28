За версією росіян, по Таганрогу нібито запустили перероблену ракету комплексу С-200.

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в ракетному ударі по Таганрогу. За версією росіян, по місту вдарили нібито ракетою комплексу ППО С-200.

"Київським режимом здійснено терористичну атаку переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетом комплексу ППО С-200 по житловій інфраструктурі міста Таганрог Ростовської області. Російськими засобами ППО українська ракета була виявлена та перехоплена у повітрі. Уламки збитої української ракети впали на території Таганрогу", - повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

В оборонному відомстві держави-терориста додали, що внаслідок "скоєного київським режимом теракту" пошкоджено декілька будівель, а також постраждали мирні жителі.

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Вибух у центрі Таганрогу - що відомо

У Таганрозі Ростовської області стався гучний вибух. Російські ЗМІ пишуть, що в сусідніх будинках вибило скло вибуховою хвилею. За їхніми даними, вибух стався неподалік від аквапарку" Лазурний", на вулиці Адмірала Крюйса.

Тим часом в мережі публікують знімки уламком, які знайшли на місці вибуху. РосЗМІ відзначають, що вони характерні для ракет систем С-200 або С-300. Відомо про 15 постраждалих.

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