Влада поки не коментувала подію.

У п'ятницю, 28 липня, у Таганрозі Ростовської області стався гучний вибух.

У мережі публікують фотографії та відео, на яких видно стовп диму в одному з районів міста. Російські ЗМІ пишуть, що в сусідніх будинках вибило скло вибуховою хвилею. За їхніми даними, вибух стався неподалік від аквапарку" Лазурний", на вулиці Адмірала Крюйса.

Наразі відомо про 3 постраждалих, вони отримали осколкові поранення. На місці вибуху утворилася воронка розміром 5 на 5 метрів, пише Telegram-канал baza. За їхніми даними, вибух стався у дворі Державного банку. Під завалами ресторан" Чехов сад " залишаються люди.

ТАСС, посилаючись на екстрені служби, пише, що під час вибуху в кафе постраждали шестеро людей. Пізніше вони уточнили, що кількість постраждалих зросла до 12, під завалами можуть бути люди.

Оновлено о 16: 55: Губернатор Ростовської області Голубєв заявив, що біля кафе "Чехов сад" "вибухнула" імовірно ракета. "На місці працюють рятувальники. Загиблих немає. Є кілька постраждалих, до яких виїхали бригади швидких. Чотири людини отримали легкі поранення від розбитого скла", - сказав він.

Тим часом в мережі публікують знімки уламком, які знайшли на місці вибуху. РосЗМІ відзначають, що вони характерні для ракет систем з-200 або з-300.

Оновлено о 17:00: "На даний момент за медичною допомогою звернулися 15 осіб, з ними працюють медики. Всі - з легкими травмами від осколків. Жертв немає", - заявив Голубєв.

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