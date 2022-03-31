Нетребко відкинула зв'язок з Путіним.

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка відома підтримкою терористів на Донбасі і тим, що в 2012 році була довіреною особою Путіна на виборах, засудила війну в Україні.

Про це вона написала в Facebook.

"Я категорично засуджую війну в Україні, і мої думки з жертвами цієї війни та їхніми сім'ями. Моя позиція зрозуміла... я визнаю і шкодую, що мої минулі дії або заяви могли бути неправильно витлумачені. Насправді, я зустрічалася з президентом Путіним всього кілька разів за все своє життя... в іншому я ніколи не отримувала ніякої фінансової підтримки від уряду Росії, живу в Австрії і є її податковим резидентом", - зазначила вона.

Також вона анонсувала кілька концертів в Європі. Примітно, що сама співачка живе у Відні. Ймовірно, подібне "засудження" може мати зв'язок з різкою реакцією світової спільноти на російську агресію проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: