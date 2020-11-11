Затриманий бив дружину та доньку на очах у шестирічного сина.

Росіянин на ґрунті ревнощів до дружини зламав ноги їхній однорічній доньці та покусав її.

Читайте такожУ Росії солдат-строковик влаштував стрілянину на військовому аеродромі: загинули троє людей (фото)Про це повідомляє Telegram- канал Life Shot.

Зазначається, що спочатку 38-річний чоловік побив дружину, а потім дочку. Росіянин вдарив дитину по спині, і дівчинка впала на підлогу.

За інформацією каналу, дружина викликала дільничного, якому нічого не розповіла про побиту доньку, але поліцейський сам вирішив оглянути дитину. Виявилося, що у дівчинки синці та сліди від укусів. Дільничний також зауважив, що одна з ніжок дитини холодна. У лікарні дівчинці діагностували перелом гомілок.

За словами шестирічного брата дівчинки, батько напився горілки та почав поводитися неадекватно.

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Автор: УНІАН