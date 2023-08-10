Той випадок, коли додаток жартівливий, але донощики справжні.

Російський айтішник, який виїхав до Європи, створив пародійний додаток "Мій донос" для охочих "настучати" один на одного. Росіяни ж стали користуватися ним цілком серйозно, "відправляючи на ешафот" своїх сусідів і знайомих.

Про це розповідає російське видання "Полігон медіа". З моменту його появи пів року тому додаток завантажило 10 тисяч разів і з усією серйозністю скористалося понад п'ять тисяч осіб, щоб залишити донос.

Близько половини доносів було написано на сусідів і знайомих, ба більше, кожен четвертий донос "був написаний з докладним описом проступків" і "містив особисті дані". Також згадується випадок, коли 6 доносів написала одна дівчина – і всі на колишнього бойфренда.

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Аналіз даних показав, що доноси пишуть не тільки на тих, хто виступає проти "сво", а й на тих, хто підтримує, але критикує свого президента. Ось кілька яскравих цитат:

"Прошу відправити Олексія на службу в СВО. Були спроби надіслати дві повістки і він їх ігнорував. Рекомендую надіслати йому електронну повістку через держпослуги. Ця людина має бойовий досвід в Чечні".

"Такий молодий, а вже проти політики Путіна, закликає всіх росіян скласти зброю в Україні і йти в полон! куди ви дивитесь?"

"Кричав своєму синові, що Путін нас в Гаагу затягне".

Більшість доносів, які містили детальну інформацію та особисті дані людини, як зазначається, могли б стати приводом для порушення справ за статтями про фейки та дискредитацію армії.

За словами розробника програми, він запустив її в якості експерименту, щоб "уберегти частину росіян від кримінальних справ". Направляти доноси в держоргани чоловік не збирається.

У Росії почастішала практика "здай сусіда"

Останнім часом в РФ різко збільшилася кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" окупаційної армії. Скарги пишуть в поліцію і ФСБ, причому як незнайомці, так і сусіди.

За словами журналістів, в картотеці є півтора десятка постанов про штрафи через висловлювання про війну в Україні, прослуховування українських пісень в магазинах, лазнях, на пошті або дискотеках. У судах по всій Росії опинилися адміністративні справи про "дискредитацію" армії, які відкриті на підставі доносів.

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