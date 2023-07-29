Жінка звинуватила користувача соціальних мереж у демонстрації нацистської символіки.

У Підмосков'ї вчителька донесла на колишнього учня через аватарку у соцмережах.

Як повідомляє Телеграм-канал Shot, педагогиня із Раменського району моніторила соцмережі і натрапила на сторінку колишнього учня. Жінка зайшла подивитися профіль випускника, як склалося його життя після школи, але на його аватарці побачила свастику.

Z-патріотка вирішила повідомити про це поліцію, звинувативши учня у привселюдній демонстрації нацистської символіки. До школи приїхали поліцейські, співробітниця навчального закладу передала посилання на соцмережі колишнього учня, проводиться перевірка.

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Країна доносів

У Росії стрімко зростає кількість доносів. Справжній "бум" на стукачів почався в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни доносять правоохоронцям про все: від критики влади до синьо-жовтого кольору на одязі.

Так, одна з росіянок, яка називає себе "професійним неоплачуваним донощиком" написала на своїх співгромадян вже понад 750 доносів. Причиною такої діяльності жінка назває своє небажання сплачувати репарації Україні після поразки РФ у війні.

Раніше в Підмосковʼї пенсіонер доніс на російську школярку через її одяг. Дівчинка гуляла вулицею у речах синьо-жовтого кольору. На місце "інциденту" приїхали декілька правоохоронців.

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