У Підмосков'ї вчителька донесла на колишнього учня через аватарку у соцмережах.
Як повідомляє Телеграм-канал Shot, педагогиня із Раменського району моніторила соцмережі і натрапила на сторінку колишнього учня. Жінка зайшла подивитися профіль випускника, як склалося його життя після школи, але на його аватарці побачила свастику.
Z-патріотка вирішила повідомити про це поліцію, звинувативши учня у привселюдній демонстрації нацистської символіки. До школи приїхали поліцейські, співробітниця навчального закладу передала посилання на соцмережі колишнього учня, проводиться перевірка.
Країна доносів
У Росії стрімко зростає кількість доносів. Справжній "бум" на стукачів почався в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Росіяни доносять правоохоронцям про все: від критики влади до синьо-жовтого кольору на одязі.
Так, одна з росіянок, яка називає себе "професійним неоплачуваним донощиком" написала на своїх співгромадян вже понад 750 доносів. Причиною такої діяльності жінка назває своє небажання сплачувати репарації Україні після поразки РФ у війні.
Раніше в Підмосковʼї пенсіонер доніс на російську школярку через її одяг. Дівчинка гуляла вулицею у речах синьо-жовтого кольору. На місце "інциденту" приїхали декілька правоохоронців.