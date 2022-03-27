Жінка знайшла спокусливе оголошення в Інтернеті, і її зовсім не збентежило прохання переказати 100% передоплати.

Після того, як Росія розв'язала війну в Україні, весь цивілізований світ вдарив по РФ жорсткими економічними санкціями. Самі росіяни чомусь в першу чергу кинулися скуповувати цукор, викликавши нездоровий ажіотаж і дефіцит.

Ось і 34-річна жінка з російського Воронежа вирішила замовити аж 16 тонн цукру, але в підсумку напоролася на шахраїв, який виманили у неї 800 тисяч російських рублів (близько 8 тисяч доларів).

Про це пише сайт 077.ru з посиланням на ГУ МВС по Воронезькій області.

Повідомляється, що жінка побачила оголошення про продаж великої партії цукру на відомому сайті. Вона тут же здзвонилася з продавцем, який пообіцяв їй відвантажити цукор за докризовою ціною: 42 рубля за кілограм. Водій нібито повинен був доставити товар після 100-відсоткової оплати. Це, звичайно, могло б збентежити покупницю. Але на тому кінці дроту стверджували: "Не хочете зв'язуватися з передоплатою? Не біда, у нас інших клієнтів повно, продамо комусь ще".

"Потерпіла переказала на вказаний продавцем рахунок 812 тисяч рублів, подзвонила йому – але телефон був відключений, а оголошення – видалено", – констатували в поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кемерово росіяни влаштували бої за сковорідки і мило.