З російських магазинів поступово зникає не лише цукор, а й інші харчові та побутові речі.

Поки "великий полководець" Путін бореться з "українськими нацистами", безпощадно вбиваючи мирне населення, росіяни буквально б'ються за цукор, засоби індивідуальної гігієни та інші блага цивілізації, які в РФ вже недоступні, через жорсткі санкції.

Чому росіяни б'ються за цукор?

Як тільки "залізна завіса" почала стрімко та впевнено опускатися, росіяни стрімголов помчали у продуктові магазини. Найпопулярнішим товаром несподівано став цукор. Ціни на цукор у мережах супермаркетів зросли, але все ще контрольовані, запевняє влада. Однак спекулянти та перекупники знайшли новий спосіб заробітку. І чим вам не СРСР?

Ймовірні проблеми із забезпеченням населення цукром та зерном не приховували й в уряді РФ. 14 березня прем'єр Михайло Мішустін підписав постанову про заборону експорту зернових та цукру.

Відтоді фактично розпочалися бунти у російських супермаркетах. Відеоролики голодних росіян стали вірусними у мережі.

За поведінку росіян було соромно навіть працівникам супермаркетів. Візки із цукром зі зневагою вивозили до натовпу.

Цукор навіть став розмінною монетою у недоімперії Путіна. Росіяни продавали речі за цукор.

Росіяни купують цукор за різними причинами. Одні побоюються дефіциту вже у найближчому майбутньому, інші просто полюбляють надто солодкий чай. Крім того, цукор необхідний для виготовлення самогону, адже імпортного алкоголю в РФ вже не буде.

Цукор зник з полиць російських супермаркетів завдяки введеному ЄС торговельному ембарго проти РФ, через що місцеві підприємці значно завищили ціну на продукти.

Не цукром єдиним

Росію чекає дефіцит не лише цукру, але й інших товарів, не менш важливих для комфорту та життя пересічних громадян країни-окупанта.

За "цукровими битвами" росіяни не відразу зрозуміли, за що насправді треба битися. Розуміння поступово приходить, як й бійки за мило та сковорідки.

Нема у російських магазинах товарів жіночої гігієни, зокрема прокладок та тампонів. Щоправда, купити їх можна в обмеженій кількості, але ціна точно здивує.

Проте, не хвилюйтеся, росіянки, завжди можна скористатися лайфхаками.

А ось російським матусям час подумати про альтернативу підгузкам, оскільки їх в РФ практично неможливо придбати.

Зомбованим росіянам наразі бракує хоробрості піти проти режиму диктатора Путіна. Зате вони ладні зневажливо битися за цукор.

Однак кілька людей все ж діляться розумними думками, наприклад ця жінка.

Якщо Росія не припинить військову агресію проти України, то невдовзі вона на власній шкурі відчує м'ясний та молочний апокаліпсис, а не за горами - кілометрові черги за хлібом та сіллю, зауважують експерти.

Рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж через дефолт у 1998 році.

А що там у вождя?

Не турбуйтеся, битви за цукор, прокладки та сковорідки Путіна не хвилюють. Він продовжує будувати палаци із золотими тримачами для туалетного паперу та носити улюблені бренди, на відміну від росіян, які в останній день роботи штурмували магазини західних брендів.

Зокрема, на "Лужніках" з нагоди анексії Криму Путін виступив у куртці Loro Piana за майже півтора мільйона рублів.