На касах маркету утворилися довгі черги.

Десятки росіян потрапили на відео, коли почали вихоплювати з рук один одного сковорідки й мило.

Інцидент, як стверджують автори ролика, був відзнятий у Кемерово у зв’язку з продовольчою кризою, з якою зіштовхнулась Росія через запроваджені Заходом економічні санкції.

Натовп покупців буквально розривав картонні коробки з товарами, люди штовхали один одного, щоб першими вихопити дефіцитні засоби гігієни.

"Дурдом, ****. Я викладу це в інтернет, хай дивляться. Йо***", - ділиться враженнями росіянин.

На касах маркету утворилися довгі черги.

Раніше з полиць російських супермаркетів почав зникати цукор завдяки введеному ЄС торговельному ембарго проти РФ, через що місцеві підприємці значно завищили ціну на продукти.

Якщо Росія не припинить військову агресію проти України, то невдовзі вона на власній шкурі відчує м'ясний та молочний апокаліпсис, а не за горами - кілометрові черги за хлібом та сіллю, пояснювали експерти.

Рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж через дефолт у 1998 році.

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