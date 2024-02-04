Він поскаржився на "невдячність" жителів зруйнованого міста.

В окупованому російськими загарбниками Маріуполі школярів змусили на відео вибачатися за зламану парту. Після цього один з пропагандистів сказав, що підлітків тепер потрібно "навиворіт вивернути".

Днями в мережі з'явилося відео, на якому дев'ятикласники розламують шкільну парту на кілька частин. Їх знайшли і змусили вибачатися на камеру. Підлітків пообіцяли притягнути до дисциплінарної та адміністративної відповідальності, а також до комунальних робіт.

Пізніше пропагандист "Соловйов Live" Борис Якеменко заявив, що вибаченням школярів "гріш ціна". "Їх потрібно зараз навиворіт вивернути. Чим вони займаються, телефончики подивитися, що там за чатики. Дуже цікаві речі можна знайти. Тому що залишилася якась частина цих людей, яка нам зовсім не вдячна", - сказав він.

За словами пропагандиста, таки люди будуть "тихо гадити" окупантам. "Це привід для того щоб ще раз дуже уважно придивитися до людей, яких ми включили до складу Росії", - додав Якеменко.

Інші заяви пропагандистів про українців:

Нагадаємо, раніше колишній директор пропагандистського телеканалу Russia Today публічно закликав "топити в річці каналу і спалювати в будинках" українських дітей.

Інший пропагандист запропонував виселяти з квартир українських вчителів на окупованих територіях, які "не навчилися любити Росію". "Вони ж чекають ГУЛАГ, ну дайте їм ГУЛАГ, щоб шуба загорнулася", - заявив він.

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