Раніше Залужний зізнався, що хотів би проїхатися танком по Красній площі в Москві.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вчергове присвятила ефір "українському питанню", з істерикою відреагувавши на заплановані Україною масштабні військові навчання "Об’єднані зусилля 2021".

У прямому ефірі російського телеканалу Скабєєва сказала: "В українському параді перемоги над Росією у Москві мріяти зобов’язані. Абсолютно кожен мешканець країни".

Ролик 7-секундного зізнання пропагандистки у Telegram виклав військовий офіцер Анатолій Штірліц.

Пізніше, коментуючи безпосередньо заяву українського Головнокомандувача ЗСУ щодо міжнародних навчань у вересні, Скабєєва заявила, що Залужний "схоже-таки зважився на танковий вояж до Кремля".

"Що ж пора терміново на Арбаті розміщувати протитанкові "їжаки", закривати "Північний потік-2" і кидати всі сили промисловості на оборону нашої столиці. І потім ці люди нас називають агресором", – заявила росіянка.

Для підтвердження своїх слів Скабєєва використала цитату нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який теж обурювався заявою Залужного про "танки" на Арбаті.

В інтерв’ю Яніні Соколовій Валерій Залужний зізнався, що хотів би проїхатися танком по Красній площі в Москві: "Чесно – так. І по Арбату теж".

"Об'єднані зусилля 2021": що відомо про маневри

Навчання "Об’єднанні зусилля 2021", які проходитимуть з 22 по 30 вересня, є відповіддю на російські навчання "Запад-2021" і фактором стримування агресора.

У навчанні візьмуть участь близько 12,5 тисяч військовослужбовців, буде залучено понад 600 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема близько 85 танків, біля 40 бойових броньованих машин, до 50 одиниць ракетних та артилерійських систем калібром понад 100 мм, до 20 одиниць бойових кораблів і до 30 вертольотів та літаків.

Участь у стратегічному командно-штабному навчанні братимуть, окрім ЗСУ, представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Автор: Віолетта Орлова