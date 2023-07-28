Росіяни стверджують, що на кадрах момент падіння уламків нібито української ракети.

Російські пабліки оприлюднили відео моменту "прильоту" по центру Таганрогу.

Як повідомляє Телеграм-канал Shot, на кадрах видно падіння нібито уламків української ракети С-200, збитої над містом. Втім, відео скоріше підтверджує, що російська ППО не підбила ракету, адже падала вона досить прицільно, а не хаотично, що характерно для падіння уламків.

Вибухом рознесло кілька стін кафе "Чехів сад" у Лермонтовському провулку. У найближчих будинках вибиті шибки. Постраждали 14 осіб, 7 з них ушпитали.

Мер міста заявив, що у Таганрозі введено режим надзвичайної ситуації після падіння уламків ракети.

Вибух у центрі Таганрогу 28 липня

Як повідомляв УНІАН, у Таганрозі Ростовської області стався гучний вибух. Пострждав один із закладів громадського харчування. Російські ЗМІ пишуть, що в сусідніх будинках вибило скло вибуховою хвилею. За їхніми даними, вибух стався неподалік від аквапарку" Лазурний", на вулиці Адмірала Крюйса.

Тим часом в мережі публікують знімки уламком, які знайшли на місці вибуху. РосЗМІ відзначають, що вони характерні для ракет систем С-200 або С-300. Відомо про 15 постраждалих.

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в ракетному ударі по Таганрогу. За версією росіян, по місту вдарили нібито ракетою комплексу ППО С-200.

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