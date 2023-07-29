У РФ буде створено електронний реєстр повісток з особистими кабінетами громадян.

Постановка росіян на військовий облік і зняття з нього тепер може проводитися без особистої явки до військкомату, повідомляє уряд РФ. Військовозобов'язані зможуть через портал Держпослуг вносити зміни відомостей про себе, розміщених в реєстрі військового обліку.

Повістки про призов тепер будуть направлятися по електронній пошті, особисто в паперовому вигляді або направляти поштою. На портал Держпослуг буде приходити повідомлення в особистий кабінет. У РФ буде створено електронний реєстр повісток з особистими кабінетами громадян.

Посилення мобілізації в РФ - подробиці

Рада Федерації РФ схвалила закони, пов'язані із призовом, за які раніше проголосувала Російська Держдума. Як пишуть росЗМІ, кілька нових законів, які тепер належить підписати кремлівському диктатору Володимиру Путіну, були схвалені на засіданні Ради Федерації 28 липня.

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Зокрема, схвалені закони: про призовний вік з 18 до 30 років, про заборону виїзду призовників з РФ з дня розміщення повістки в реєстрі, про збільшення штрафів до 30 тисяч рублів за неявку до військкомату за повісткою.

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