5 січня жінка померла від інсульту, а 9 січня чиновники принесли їй листівку.

У російському Татарстані місцева влада привітала пенсіонерку з 90-річним ювілеєм вже після її смерті.

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Як повідомляє Mash, 3 жовтня Бібінур Гізатулліна з села Нурлати святкувала дев'яностий день народження. Пенсіонерка була трудівницею тилу, валила ліс під час війни. Рідні влаштували жінці велике і людне свято.

Однак від місцевої влади привітання так і не надійшли. 5 січня жінка померла від інсульту, а 9 січня чиновники принесли вітальну листівку на її ім'я.

Зазначається, що внучка пенсіонерки написала про те, що трапилося в місцевому пабліку. Тоді чиновники - глава сільського поселення Ілдус Саттаров і його заступник Каміль Шакуров - відвідали сім'ю. Вони довго вибачалися, але просили видалити пост з соцмереж, щоб уникнути неприємностей.

За їхніми словами, вони знали про ювілей, але листівка десь загубилася.

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Автор: УНІАН