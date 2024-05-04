Значні розділи відредаговані товстими чорними лініями, що становить приблизно 70 з 400 сторінок.

Російський видавець відредагував книгу про знаменитого італійського режисера-гея П’єра Паоло Пазоліні через придушення у країні-агресорі ЛГБТ. Як повідомляє Reuters, професор італійської літератури в Болонському університеті Роберто Карнеро був шокований, коли в березні йому подзвонив італійський видавець щодо російського перекладу його нової книги. З’ясувалося, що російське видавництво АСТ погодилося опублікувати його нарис про Пазоліні, який був відкритим геєм, лише з серйозними скороченнями. Коли книга потрапила на полиці в Росії, Карнеро побачив, наскільки вони великі. За його словами, на фотографіях, опублікованих російськими Телеграм-каналами, видно, що значні розділи були відредаговані товстими чорними лініями, що становить приблизно 70 з 400 сторінок.

"Зверніть увагу, що текст книги було скорочено відповідно до Федерального закону 478", — написало видавництво AST в онлайн-переліку книги, посилаючись на законодавство про пропаганду геїв.

Як зазначав Карнеро, відредагован уривки в "Пазоліні: померти за власні ідеї" — приблизно п’ята частина всього тексту — стосуються "сентиментального та сексуального життя" режисера, але не є явно сексуальними.

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"Я не знаю, чи я прийняв правильне рішення", - сказав він про своє рішення погодитися на скорочення. "Але мені довелося вибирати між двома речами, які мені не подобалися".

У AST заявили, що зачорнити текст було "чеснішим вибором", ніж повністю вирізати розділи.

"Таким чином, творчість Роберто Карнеро стала інтерактивною: читач сам вирішує, чи використовувати будь-які джерела інформації, щоб дізнатися те, що від нього приховують. Книга стає артефактом епохи, атрибутом вистави, мистецьким висловом", - пише АСТ у своєму Telegram-каналі.

Коли агентство Reuters зв’язалося з прес-секретарем AST, вона відмовилася коментувати мотиви видання книги з такими серйозними редакціями. Прес-секретар сказала, що початковий тираж книги в 1500 примірників був розпроданий, і було замовлено другий тираж.

Йдеться, що Пазоліні - відвертий марксист, який засуджував корупцію в італійській політиці, був убитий у Римі в 1975 році за неясних обставин. За словами Карнеро, режисер був дуже сміливою людиною, "людиною, яка чітко говорила".

"Це парадокс. Тепер той, хто був готовий померти за власні ідеї, є об’єктом цензури в Росії", - сказав він.

Видавництво АСТ також випускало книги авторів, які засуджували війну в Україні або яких Росія назвала "іноземними агентами". Минулого тижня російські незалежні ЗМІ повідомили, що AST видалила шість книг зі свого веб-сайту, включаючи "Кімнату Джованні" американського письменника Джеймса Болдуіна та "Спадок" росіянина Володимира Сорокіна, бо це підпадає під закон про пропаганду геїв.

ЛГБТ у Росії

Нагадаємо, Верховний суд РФ визнав ЛГБТ екстремістським рухом. Відповідне засідання суду пройшло в закритому режимі без представника відповідача. Журналістів пустили всередину тільки під час оголошення постанови.

Російський суд наголосив, що в діяльності ЛГБТ-руху були виявлені "різні ознаки й прояви екстремістської спрямованості, в тому числі порушення соціальної та релігійної ворожнечі". Під заборону потрапило все, що, на думку Кремля, пропагує ЛГБТ: веселка без блакитного кольору, всілякі тематичні нашивки, значки на одязі, а також паради, ходи, мітинги та тематичні вечірки.

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