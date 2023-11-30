У Росії визнали ЛГБТ "екстремістським рухом".

Верховний суд Росії визнав ЛГБТ екстремістським рухом, і тепер діяльність міжнародного співтовариства заборонена на території РФ.

Як пишуть росЗМІ, засідання суду пройшло в закритому режимі без представника відповідача. Журналістів пустили всередину тільки під час оголошення постанови.

У заяві наголошується, що в діяльності ЛГБТ-руху були виявлені "різні ознаки і прояви екстремістської спрямованості, в тому числі порушення соціальної та релігійної ворожнечі".

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Тепер "будь-яка просвітницька та юридична діяльність, що стосується захисту прав ЛГБТ стане екстремістською". Під заборону потрапить все, що пропагує ЛГБТ: веселка без блакитного кольору, всілякі тематичні нашивки, значки на одязі, а також паради, ходи, мітинги та тематичні вечірки. При порушенні цього загрожує до 12 років в'язниці.

Заборона ЛГБТ в Росії - передісторія

Раніше Міністерство юстиції РФ подало позовну заяву до Верховного Суду з пропозицією визнати "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістським і заборонити його діяльність на території Росії.

Зараз в Росії за участь в екстремістських організаціях передбачено покарання у вигляді штрафів, виправних робіт або до шести років позбавлення волі. Якщо ж при цьому використовувалося службове становище, то до 12 років.

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