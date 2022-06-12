Це не перший випадок, коли в Росії затримують пікетувальників з цитатами президента.

Ще одного протестувальника затримали у Росії за плакат з цитатою президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє правозахисний проект ОВД-Инфо.

"У Петербурзі силовики затримали пікетника Андрія Олів'єрі. Він стояв з плакатом "Найстрашніше для політика — вчепитися в своє крісло руками і зубами, — В.В. Путін" біля станції метро "Парк Победы". Олів'єрі збираються доставити до ВП № 33 Московського району", - йдеться в повідомленні.

Слова, процитовані активістом, Путін виголосив у 2014 році в інтерв'ю російським та іноземним ЗМІ. Далі Путін продовжував: "У цьому випадку провал неминучий, тому що завжди будеш боятися зробити якийсь невірний крок. Не про це треба думати, потрібно думати про результати своєї роботи. Там буде видно".

В цей час вже два роки як тривав третій президентський термін Путіна, напередодні якого термін президентських повноважень був збільшений з 4 до 6 років.

Зазначимо, це не перший випадок, коли в Росії затримують пікетувальників з цитатами президента. У квітні в Санкт-Петербурзі затримали Артура Дмитрієва. Він стояв з плакатом на якому було написано інше висловлювання Путіна: "Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя і сліз, що забути це неможливо. І немає прощення і виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани".

43-річного чоловіка оштрафували на 30 тисяч рублів. Сам Дмитрієв говорив, що "витівка вдалася", оскільки він змусив суд визнати слова президента "дискредитацією Збройних сил Росії".

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