Його визнали винним у пропаганді нацизму.

Підприємець з Тюмені Володимир Фофанов зіграв Гімн України на піаніно і був звинувачений у пропаганді нацистської символіки.

Про це повідомляє правозахисний медіа-проект "ОВД-Инфо".

Росіянин зіграв гімн України на піаніно на імператорській набережній імені династії Романових у Тюмені.

За версією поліції, Фофанов також вигукував гасла УНА-УНСО і "Правого сектора".

За це молодика визнали винним за статтею про пропаганду нацистської символіки і атрибутики (ч.1 ст. 20.3 КпАП) і заарештували на 14 діб.

Відео його виконання українського гімну стало вірусним у мережі. На відео піаніст не вигукує жодних гасел.

Як писав УНІАН, в Російський Федерації починають відчувати зростання цін і дефіцит товарів через санкції і масовий вихід з ринку іноземних компаній.

Водночас влада в регіонах забороняє протестувати через зростання цін, мотивуючи це тим, що мітинги шкодять іміджу війни проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: