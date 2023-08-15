Жінка обурилася, що тематичне англійське кафе використало "ворожу" символіку.

Російські пенсіонери не втомлюються дивувати цивілізований світ кринж-новинами. Цього разу у Владивостоку 74-річна Ніна Магда заявила на кафе за те, що там продають брелоки з ворожим прапором. Ні-ні, не України, а Великої Британії.

Як повідомляє "Осторожно, новости", минулого тижня пенсіонерка зайшла до "англійського кафе" Five o`clock на вулиці Адмірала Фокіна. Біля каси вона помітила брелоки з британськими прапорами. Їх відвідувачам пропонували, як сувеніри.

Ці товари обурили літню росіянку, адже вона вважає британців "ворогами", оскільки ті постачають Україні зброю для боротьби з окупантами. Заклад перевіряє поліція.

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"Five o`clock позиціонує себе як пекарню в англійському стилі: окрім брелоків, там висить портрет королеви Єлизавети, деякі працівники носять національне вбрання англійців, а частина вивісок – латиною", - зазначає канал.

Втім, це не єдиний донос, який написала пенсіонерка. До цього вона писала скаргу на будівництво незаконних кіосків і кіосків. А 2018 року колишній мер Владивостока навіть призначив жінку своїм "громадським помічником". Тоді пенсіонерку вважали "головною скандалісткою міста", але з політичною кар'єрою в неї не вийшло. Через два роки активістку було засуджено до штрафу за статтею про заподіяння легкої шкоди здоров'ю.

Доноси в РФ - останні новини

В РФ різко збільшилася кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" окупаційної армії. Скарги пишуть в поліцію і ФСБ, причому як незнайомці, так і сусіди.

За словами журналістів, в картотеці є півтора десятка постанов про штрафи через висловлювання про війну в Україні, прослуховування українських пісень в магазинах, лазнях, на пошті або дискотеках. У судах по всій Росії опинилися адміністративні справи про "дискредитацію" армії, які відкриті на підставі доносів.

Практика доносів настільки поширена, що з'являються комічні новини. Наприклад, російський айтішник, який виїхав до Європи, створив пародійний додаток "Мій донос" для охочих "настучати" один на одного. Росіяни ж стали користуватися ним цілком серйозно, "відправляючи на ешафот" своїх сусідів і знайомих.

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