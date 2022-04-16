Росіяни вже й забули про "біолабораторії" в Україні, але знову згадали про них, заявивши, що американці "переносять їх в Монголію".

Російський сенатор Костянтин Косачов заявив, що США "переносять біолабораторії" з України в Монголію.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю одному з російських агентств.

За словами Косачова інформація про "перенесення біолабораторій" з'явилася "нещодавно".

"Тільки що з'явилася інформація, що, після початку "спецоперації", американці вступили в контакт з Монголією. І збираються там ставити лабораторії. Є серйозні підстави вважати, що це будуть ті самі лабораторії, які вони звернули в Україні. Їм важливо й надалі залишатися поруч з Росією", - заявив сенатор.

Водночас жодної конкретики і фактів він не озвучив.

Фейки Росії про "біолабораторії США" в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує поширювати дезінформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні.

МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні.

"Зміна риторики може свідчити про те, що Росія не змогла придумати докази того, що в біолабораторіях на території України розроблялася зброя масового ураження", – йдеться в повідомленні.

В РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

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