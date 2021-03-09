У московському метро бродячий музикант побив і застосував перцевий балончик проти пасажира, який попросив того потрапляти в ноти.
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Про інцидент повідомляє Telegram-канал Mash. Зазначається, що на одній зі станцій у вагон увійшов 25-річний співак з Підмосков'я з портативною колонкою.
Чоловік взявся співати і танцювати, поки один з пасажирів не зробив йому зауваження – попросив співати тихіше, або хоча б перестати фальшивити.
Виконавець відреагував на критику дуже гостро – став провокувати конфлікт, а потім окропив слухача перцівкою і вдарив його.
Нападника знайшли за допомогою камер спостереження і затримали. Йому загрожує покарання за статтею за хуліганство.
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