Виконавцю загрожує покарання за статтею про хуліганство.

У московському метро бродячий музикант побив і застосував перцевий балончик проти пасажира, який попросив того потрапляти в ноти.

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Про інцидент повідомляє Telegram-канал Mash. Зазначається, що на одній зі станцій у вагон увійшов 25-річний співак з Підмосков'я з портативною колонкою.

Чоловік взявся співати і танцювати, поки один з пасажирів не зробив йому зауваження – попросив співати тихіше, або хоча б перестати фальшивити.

Виконавець відреагував на критику дуже гостро – став провокувати конфлікт, а потім окропив слухача перцівкою і вдарив його.

Нападника знайшли за допомогою камер спостереження і затримали. Йому загрожує покарання за статтею за хуліганство.

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Автор: УНІАН